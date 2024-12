Innsbrucker Staatsanwaltschaft sucht Jimi Blue Ochsenknecht

Es war still um ihn geworden, doch jetzt sorgt Jimi Blue Ochsenknecht (31) für Schlagzeilen. Der Schauspieler, der vor einigen Monaten nach Mailand zog, wird von der Staatsanwaltschaft Innsbruck gesucht. Grund dafür: eine nicht beglichene Rechnung über mehrere Tausend Euro.

Die Geschichte beginnt im Dezember 2021, als Jimi Blue mit Freunden seinen 30. Geburtstag im luxuriösen 4-Sterne-Hotel „Sonne“ in Tirol feierte. Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht genoss mehrere Tage Aufenthalt – doch laut dem Hotel blieb die Rechnung über 13.827,35 Euro unbezahlt. Das Haus sah sich gezwungen, juristisch gegen den Schauspieler vorzugehen. Das Ergebnis: Im März 2023 entschied das Bezirksgericht Kitzbühel zugunsten des Hotels. Jimi Blue wurde zur Zahlung der offenen Summe plus Zinsen und Prozesskosten in Höhe von 1963,50 Euro verurteilt.

Das Urteil ist rechtskräftig, doch bislang scheint keine Zahlung erfolgt zu sein. Und damit beginnt das eigentliche Drama: Die österreichischen Behörden suchen den Schauspieler, da er für sie offenbar nicht auffindbar ist. Seit einigen Monaten lebt Jimi Blue in Mailand, wie er selbst öffentlich preisgab. Doch diese neue Wahlheimat könnte eine Rolle im aktuellen Konflikt spielen. Ist der Schauspieler dort offiziell gemeldet? Die Behörden scheinen diesbezüglich keine eindeutigen Informationen zu haben. Auf Nachfrage erklärte die Innsbrucker Staatsanwaltschaft lediglich, man kommentiere die Vorgänge nicht – bestätigte sie aber auch nicht. Ein Aktenzeichen liegt jedoch vor, und laut "Bild"-Zeitung laufen die Ermittlungen.

Jimi Blue spricht Klartext

Konfrontiert mit den Vorwürfen, zeigte sich der Schauspieler überrascht: „Es gibt Dinge, die ich definitiv klären muss“, erklärte er. Von einer aktiven Suche nach ihm wisse er jedoch nichts. Er betonte, dass seine Adresse „allen vorliege, die ihn erreichen müssten“. Um seine Kooperationsbereitschaft zu unterstreichen, legte er einen Screenshot eines Anrufs bei den Behörden vor und versprach, die Angelegenheit zu regeln.

Ob Jimi Blue die offenen Beträge begleichen und die Sache außergerichtlich klären kann, bleibt abzuwarten. Eines steht fest: Seine Rückkehr ins Rampenlicht hätte er sich wohl anders vorgestellt. Jetzt muss der Schauspieler beweisen, dass er nicht nur in Mailand ein neues Leben aufbauen, sondern auch Altlasten hinter sich lassen kann.