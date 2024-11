× Knalleffekt: Oli Pocher schnappt sich das Unternehmen seiner Ex Amira

Amira Pochers Ex-Mann verkündet auf Instagram, dass er bei "Fayble"-Beauty jetzt am Ruder ist

Im Patchwork-Kosmos von Amira Aly (30) und ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (45) gibt es neuen Gesprächsstoff: Amiras ehemalige Kosmetikmarke „Fayble“, die sie vor zweieinhalb Jahren mitentwickelte, sorgt für Schlagzeilen. Die Marke, die für Nagellacke und Raumdüfte bekannt ist, wurde bisher von Amira als „kreativer Kopf“ promotet. Doch plötzlich ist alles anders!

© Oliver Rudolph ×

Vergangenen Samstag sorgte Oliver Pocher für Aufsehen, als er auf Instagram verkündete, dass Amira aus der Firma ausgestiegen sei – und er jetzt das Zepter in der Hand halte. Amira blieb zunächst still, brach jedoch nun im Podcast „Liebes Leben“ ihr Schweigen.





„Fayble“: Warum Amira die Reißleine zog

„Ich habe die Firma gemeinsam mit einem Geschäftspartner gegründet, und es lief eine Zeit lang wirklich gut“, erzählt Amira im Podcast. Doch irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem sie sich nicht mehr mit den handelnden Personen und der Richtung, die das Unternehmen eingeschlagen habe, identifizieren konnte: „Es ging in eine ganz andere Richtung, wo ich einfach nicht mehr mitklarkam.“ Ihre Konsequenz? Amira zog sich zurück und gab ihre Anteile ab – allerdings nicht an ihren Ex-Mann Oliver: „Ich habe sie an meinen damaligen Geschäftspartner verkauft, nicht an Olli.“

© Oliver Rudolph ×

Dass Pocher jetzt dennoch ins Geschäft eingestiegen ist, scheint sie nicht zu überraschen: „Mit dem, was jetzt passiert, habe ich nichts zu tun, aber es war vorhersehbar.“ Für Amira sei der Ausstieg eine bewusste Entscheidung gewesen: „Es tut so gut, alte Zöpfe abzuschneiden – sei es bei Personen oder bei einer Firma.“

Pikante Wendung: Pocher will Ex-Frau Sandy ins Boot holen

Doch damit nicht genug: Wie BILD berichtet, wollte Oliver Pocher seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) als „Beauty-Expertin“ für „Fayble“ gewinnen – und das, ohne Amira darüber zu informieren. Meyer-Wölden bestätigte zunächst, dass konkrete Pläne bestanden. Doch nur einen Tag nach Pochers Posting machte Sandy einen Rückzieher: „Ich habe mich letztendlich gegen eine Zusammenarbeit entschieden.“

Amira Aly, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden © Instagram ×

Für Amira Aly scheint der Abschied von „Fayble“ nicht nur eine geschäftliche Entscheidung zu sein, sondern auch ein persönlicher Befreiungsschlag: „Ich bleibe mir treu und fahre meine Linie – gerade und sauber.“ Ob das letzte Kapitel in diesem Kosmetik-Drama wirklich geschrieben ist, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Zoff in der Pocher-Aly-Meyer-Wölden-Konstellation geht in die nächste Runde!