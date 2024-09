Marienburg sucht neuen Schlossherren: DAS müssen Sie können!

Wer schon immer wie im Märchen wohnen und arbeiten wollte, hat jetzt die Chance auf den Traumjob Schlossherr oder -herrin. Nur die Anforderungen dafür sind etwas hoch

Die Marienburg des Welfen Erbprinzen Ernst August von Hannover ist wie ein Märchenschloss, das viele auf der Amazon-Serie "Maxton Hall" kennen, da diese dort gedreht wurde. Jetzt sucht diese einen neuen Geschäftsführer, nachdem der Vorstand der Stiftung Schloss Marienburg Ulrich von Jeinsen vor rund drei Wochen gefeuert wurde.

Amazon-Serie "Maxton Hall" wurde im Schloss gedreht © Prime Video ×

Das alte Gemäuer ist vor allem sehr geschichtsträchtig. Darum ranken sich zahlreiche Possen über Liebe, Intrigen, Macht und Geld. In die Schlagzeilen geriet die Marienburg zuletzt vor rund 20 Jahren, als Ernst August von Hannover seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover das Schloss schenkte.

Ernst August Erbprinz von Hannover © Getty ×

Dieser überführte es 2019 in eine Stitfung, wodurch ein beöser Gerichtsstreit zwischen Vater und Sohn ausgefochten wurden.

Die Bibliothek der Marienburg © Getty ×

Eine äußerst sensible Angelegenheit. Da ist es nicht weiter verwunderlich, was die Anforderungen an den neuen Schlossherren laut Stellenausschreibung sind.

Diese 17 Punkte muss neuer Schlossherr erfüllen

Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in Restaurierung, Denkmalpflege, Bauwesen, Geschichte oder Kunstgeschichte Betriebswirtschaftliche Kenntnisse Wissen über Denkmalpflege und Kulturgeschichte Erfahrungen in der Steuerung komplexer Bauvorhaben. Dazu sollte man wissen, dass das Schloss bis 2030 für rund 27 Mio. Euro saniert wird Geschäftsführung, Verwaltung und Außenvertretung der Stiftung Schloss Marienburg Enge Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat und eigenständige Ausführung seiner Beschlüsse. Übernahme der Bauherrenaufgaben innerhalb der Generalsanierung des Schlosses Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Hannover im Projekt „Marienburg 2030“ (rund 20.000 museale Sammlungsobjekte) Koordinierung von Stiftungsratssitzungen sowie von Presse- und Medienanfragen Expertise im Projektmanagement, insbesondere im Kulturbereich Fachwissen im Bau- und Planungsrecht sowie im Haushalts- und Vergaberecht Solide Kenntnisse der Kultur- und Landesgeschichte Niedersachsens Erfahrungen in der Führung von Stiftungen sind wünschenswert Teamfähigkeit und ausgeprägte Teamorientierung Organisationstalent und strukturierte Arbeitsplanung Fähigkeit zur eigenständigen Erfüllung von Aufgaben Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit

Wer sich jetzt angesprochen fühlt und Lust hat, wie im Märchen zu leben, kann sich noch bis Ende Oktober unter bewerbung@stiftung-schloss-marienburg.de bewerben.

Hauseigene Kapelle in der Marienburg © Getty ×

Über das Gehalt für diese Position hüllt sich die Stiftung aber in Schweigen.