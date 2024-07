Nach Coming Out: Jetzt spricht Schumacher

Nach seinem Outing als homosexuell, spricht Ralf Schumacher jetzt erstmals über seine Beweggründe

Es war Sonntagabend, als Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher via Instagram seine neue Liebe präsentierte - einen Mann. Der Zeitpunkt des Outings - kurz vor Anpfiff im EURO-Finale war aber nicht zufällig gewählt, wie Schumi jetzt erstmals erklärt.

© Instagram ×

"Mein Sohn David hatte am Sonntag seinen Sieg beim GT-Masters vom Vortag wiederholt. Es war für ihn der bisher größte Erfolg seiner Motorsportkarriere. Ich dachte, das wäre jetzt ein guter Anlass“, erklärt Schumacher nun im Gespräch mit Sport1. Dass sich Vater und Sohn sehr nahe stehen, zeigen auch Davids Worte zum Coming Out auf Instagram. "Es freut mich sehr, dass Du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass Du Dich wirklich wohl und geborgen fühlst", postete der Junior.

Schumachers Familie und Freunde wussten schon lange Bescheid über seine sexuelle Orientierung. "Für Familie und enge Freunde war es keine Neuigkeit, sie wussten seit Langem Bescheid", so Ralf, der anderen mit seinem Outing zuvorkommen wollte. „Es waren mittlerweile eine Menge Leute involviert. Ich wollte deshalb selbst mit der Nachricht raus.“

Outing "kein großes Thema"

Der Zuspruch, den er in den Sozialen Medien bekam, war enorm. "Für mich ist es kein großes Thema. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Ich habe aber durchweg positives Echo für etwas erhalten, was für mich normal ist", meint Schumacher dazu.

© tn_cst/Instagram

Sein Leben soll sich nach dem Outing aber nicht verändern: "Schauen wir mal, was noch kommt. Ich werde erst mal nächste Woche nach Budapest reisen und wie immer hoch motiviert meinem Job als Experte beim Grand Prix von Ungarn für Sky nachgehen. Ich hoffe, dass meine Expertisen dabei im Mittelpunkt stehen werden.“

Ralf und Etienne sind bereits seit zwei Jahren ein Paar. Sie leben die meiste Zeit bei Ralf in Südfrankreich und in Südafrika. Der auf Nizza stammende Franzose Etienne soll auch bereits ein bisschen Deutsch gelernt haben. Auch in Schumachers Salzburger Villa soll das Paar bereits gewesen sein.