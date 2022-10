Nach Nazi-Eklat: Razzia bei Melanie Müller

Nach dem Sieg-Heil-Gebrüll und Hitler-Gruß-Eklat auf einem ihrer Konzerte stürmten Polizei und Staatsanwaltschaft das Grundstück der Ballermann-Sängerin Melanie Müller in Leipzig.

Deutschland. In der Nacht auf Donnerstag gab es um 4 Uhr eine Razzia im Haus von Ballermann-Sängerin Melanie Müller (34) und deren Freund Andreas Kunz (54) in Leipzig. Polizei und Staatsschutz führten die Durchsuchung auf dem Grundstück der Ballermann-Sängerin und ehemaligen Dschungelkönigin durch, wie "Bild" berichtet.

Zum Zeitpunkt der Razzia sei ihr Andreas Kunz zuhause gewesen, Melanie Müller nicht. Bei dem Grundstück handelt es sich um den ehemaligen Bahnhof Leipzig-Wahren, den Müller zum Wohnhaus ausgebaut hat. Die Kinder der Ballermann-Sängerin seien bei Ex-Freund Mike Blümer gewesen.

Vanessa Fink, die Sprecherin der Leipziger Staatsanwaltschaft, sagt gegenüber "Bild": "Es geht um zwei Verfahren im Zusammenhang mit den aufgetauchten Videos."

Fink weiter: "Da es sich um laufende Verfahren handelt, erteilen wir gegenwärtig dazu keine weiteren Auskünfte." Dafür verriet der neue Mann an Müllers Seite Details der nächtlichen Razzia in Sachsen: „Der Hund schlug an, davon wurde ich wach und dann standen auch schon die Polizisten vor mir", so Kunz gegenüber "Bild".