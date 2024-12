Notarzt-Einsatz bei "Grill den Henssler"

Reiner Calmund (76) klappte bei aktuellen "Grill den Henssler"-Dreharbeiten zusammen.

Notarzt-Einsatz! Der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen Reiner Calmund war während der Dreharbeiten für eine neue Folge "Grill den Henssler" (VOX) in Köln gestürzt. Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich am 4. Dezember in den TV-Studios in Köln-Ossendorf.

Kreislaufprobleme. Reiner Calmund, der zum Jury-Team bei "Grill den Henssler" gehört, habe sich während der Produktion plötzlich unwohl gefühlt.

Calmund wurde von TV-Kollege Christian Rach gestützt. Die Produktionsmitarbeiter riefen sofort ein Rettungsauto.

Laut "express.de" konnte Calmund am Donnerstag leichte Entwarnung geben: "Mir geht’s wieder gut. Beim Dreh wurde mir auf einmal richtig schwindelig." Er berichtet weiter: "Doch nach den Untersuchungen und Behandlungen kann ich schon wieder zeitnah die Klinik verlassen."

Calmund soll unter Vorhofflimmern, einer Herzrhythmusstörung, gelitten haben.