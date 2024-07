"Ole ohne Kohle": Todes-Drama um Reality-Star - er wurde nur 39

Der Reality-Star Ole ohne Kohle war bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht".

Fans in Schockstarre: "Ole ohne Kohle", der beliebte Darsteller aus der Reality-Sendung "Berlin Tag & Nacht" ist tot. Mit bürgerlichem Namen hieß er Falko Ochsenknecht.

Kein Lebenszeichen

Wie deutsche Medien berichten, wurde der Party-Sänger und Schauspieler nur 39 Jahre alt. Am 1. Juli soll er ohne Lebenszeichen in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden worden sein. Wie die Bild berichte, wurde die Feuerwehr und die Rettung alarmiert. Die Einsatzkräfte brachen die Wohnung auf und fanden den Star ohne Bewusstsein vor.

Statement

Ein Herzstillstand, so wird berichtet, soll der Grund für den Tod sein. Am 30.7. hätte Falko seinen 40. Geburtstag gefeiert. Ein Sprecher von RTLZWEI sagte zur Bild in einem Statement: "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit. Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod unseres Kollegen Falko Ochsenknecht erfahren. Falko verkörperte viele Jahre die Rolle des Ole ohne Kohle bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘. Sein plötzlicher Tod hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen und seinen Freunden.“

Lebensstil

Ochsenknecht soll einen heftigen Lebensstil gepflegt haben mit viel Alkohol. Sein letztes Insta-Posting galt seinem guten Freund Alfio De Benedictis, der auch erst kürzlich verstarb. Viele Fans zeigen sich bestürzt über Falkos frühen Tod.