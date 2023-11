Ottfried Fischer ließ es zum 70er krachen

Schauspiel-Legende lud ins "Bierstüberl" des Augustiner Kellers in München

Blumen, Torte, Sekt - Der an Parkinson erkrankte Schauspieler Ottfried Fischer lud zu seinem 70er ins "Bierstüberl" des Augustiner Kellers in München. Unter den Gratulanten waren auch Regisseur Otto Retzer, Schauspielerin Michaela May und Komponist Hans-Jürgen Buchner (alias Haindling). Doch das größte Strahlen zauberte ihm auch an diesem Abend Gattin Simone ins Gesicht. "Ich habe Otti heute mich geschenkt. Und mindestens nochmal 25 Jahre Liebe", sagte sie gegenüber "Bild".

© Getty Images Otto Retzer und Gattin Shirley gratulierten ×

Fischer kämpft mit Corona-Nachwehen

"Ich hatte kürzlich wieder Corona, obwohl ich eigentlich immun gespritzt bin. Ich bin noch nicht wieder so ganz auf dem Damm", sagte Fischer. Dennoch ließ er sich die Stimmung nicht vermiesen. Auch über ein mögliches Comeback sprach er mit "Bild": "Ich habe meinen Beruf als Kabarettist und Schauspieler sehr gern gemacht. Ich hatte Glück, es war eine glückliche Zeit." Noch heute würde der "Bulle von Tölz" oft auf der Straße angesprochen werden: "Das ist schön, aber ich jammere meiner Karriere nicht nach."