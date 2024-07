Pietro Lombardi: Drama um sein ungeborenes Baby

Der Streit mit Ex-frau Sarah ist mit einem Schlag der Angst um sein ungeborenes Baby gewichen

Es war eine Schock-Nachricht für Sänger Pietro Lombardi, als er von den schweren medizinischen Problemen seiner schwangeren Verlobten Laura Maria Rypa erfuhr. Die 28-Jährige klagte zuletzt über starke Schmerzen im Unterbauch. "„Aufgrund meiner Beschwerden war ich heute bei meiner Ärztin", postete sie zu einem Instagram-Fotos, dass sie am CTG zeigt.

"Ich habe bereits jetzt eine Trichterbildung, was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da", schreibt Laura weiter. Eine gute Nachricht hat sie aber dennoch für ihre Fans und Papa Pietro: "Dem Kleinen geht es bis jetzt gut."

Bei Pietro und Laura werden jetzt allerdings schlimme Erinnerungen wieder wach. Bereits ihr Sohn Leano kam Anfang letzten Jahres um sechs Wochen zu früh auf die Welt und verbrachte zwei Wochen im Spital. Jetzt hofft Laura, dass es doch keine erneute Frühgeburt wird. "Ich hoffe, dass der Kleine nicht früher kommt und ich alles irgendwie noch hinauszögern kann.“

Laura hat vom Arzt strenge Ruhe verordnet bekommen, da sich Stress negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken kann. Deswegen will Pietro jetzt auch den heftigen Streit mit seiner Ex Sarah beilegen, damit Laura zur Ruhe kommen kann.