Oliver Pocher: Große Sorge um seinen Vater

Oliver Pocher bricht auf der Bühne plötzlich in Tränen auf.

Im Rahmen seiner „Liebeskasper“-Tour stand Comedian Oliver Pocher am Samstag vor 4.000 Menschen in seiner Heimatstadt Hannover vor der Bühne. Einer fehlte aber in der „Swiss Life Hall“ – Ollis Vater Gerhard.

Der 74-Jährige hatte im letzten Jahr einen schweren Schlaganfall erlitten, wodurch es auch keine neuen Folgen von "Papa & Pocher auf Reisen" mehr gibt. Pocher schrieb dazu im Sommer auf Instagram: "Deswegen kann ich jeden von Euch nur von Herzen mit auf den Weg geben, genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern. Sie wird nie wieder zurück kommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist."

Emotionale Worte

Auf der Bühne wurde Pocher am Samstag deshalb auch ernst: „Ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn mein Vater hätte heute dabei sein können - aber so ist es nun mal“. Um 22 Uhr rief der Comedian seinen Papa dann auf der Bühne per FaceTime zu Hause an. „Für mich wäre es toll gewesen, wenn du heute hier gewesen wärst.“ Während Vater Gerhard nur einsilbig antwortet, wird Olli emotional: „Es ist ein schweres Jahr, aber wir hoffen, dass du wieder fit wirst und du mich sehen kannst, wenn ich das nächste Mal nach Hannover komme. Versprochen? Mach’s gut. Ich liebe dich.“