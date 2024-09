Pocher über Raab: "Stefan hatte Burn-out-Ansatz"

Der deutsche Comedian Oliver Pocher bringt den TV-Ausstieg von Entertainer Stefan Raab im Jahr 2015 mit einem angeblichen Burn-out des Kollegen in Verbindung.

Oliver Pocher (46) verknüpft den Rückzug von Stefan Raab (57) aus dem TV im Jahr 2015 mit einem mutmaßlichen Burn-out. Pocher verbrachte zuletzt ein ruhiges Wochenende in Köln, während Raab in Düsseldorf von Regina Halmich (47) in einem Show-Boxkampf geschlagen wurde.

Pocher: "Stefan ist der Schlauste"

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht Olli über Raabs Rückkehr ins Rampenlicht und lobt: "Stefan ist der Schlauste und hat sich einen Riesenvertrag ausgehandelt."

Oliver Pocher äußert sich skeptisch zu Stefan Raabs Zukunft bei RTL und vermutet, dass Raab die Erwartungen nicht erfüllen und keine fünf Jahre bleiben wird. Er erinnert daran, dass Raab schon einmal unerwartet ging, nicht auf dem Karrierehöhepunkt.

Pocher: "Stefan hatte Burn-out-Ansatz"

Olli begründet seine Aussage provokant: "Stefan hatte Burn-out-Ansatz und hat dann einfach von einem Tag auf den anderen der Redaktion gesagt: 'Leute ich höre auf'." Kollegen fragten "Wann?", Antwort: "In acht Wochen." Pocher sagt, Stefan habe sich mit ProSieben überworfen und fragt, warum Raab nicht ins lineare Fernsehen kommt. Raabs Reaktion bleibt offen, eine Anfrage der "Bild"-Zeitung blieb unbeantwortet.