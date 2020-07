Rapper Haftbefehl schießt sich ins Bein - Spital!

Am Donnerstag soll sich der Rapper Haftbefehl "aus Versehen" in den Unterschenkel geschossen haben, wie "Hessischer Rundfunk" berichtet. Der gebürtige Offenbacher ("Chabos wissen wer der Babo ist") hat sich mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus begeben.

Der Unfall soll im Frankfurter Bahnhofsviertel passiert sein. Erst in Darmstadt habe er dann die Klinik aufgesucht haben.

In einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen hieß es:

"Am Donnerstagnachmittag (16.7.2020) gegen 16 Uhr wurde ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den verständigten Polizeibeamten äußerst unkooperativ. Die Ermittlungen wie und wo es zu der Verletzung kam, dauern derzeit an. In diesem Zusammenhang wurde in den Abendstunden auch die Meldeanschrift des Mannes und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht. Hierbei konnten keine Beweismittel gefunden werden, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen."

Aktuell wird Haftbefehl dem Bericht zufolge noch stationär in der Klinik behandelt.