Salzburger Festspiele: Angela Merkel im Anflug!

Die deutsche Altkanzlerin wird laut Insidern am Samstag oder Sonntag erwartet

Die Salzburger Festspiele drehen ab Donnerstag erst so richtig auf: Denn am 1. August lockt die Premiere von "La Clemenza di Tito" wieder zahlreiche Stars und Sternchen in die Mozartstadt. Neben Moderatorin Leona König und Rapid-Chef Alexander Wrabetz tummeln sich hier auch Polit-Größen und Schauspieler-Kollegen. Wie jedes Jahr wird auch heuer auf eine kein Verzicht sein müssen: Angela Merkel.

Merkel landet am Samstag oder Sonntag

Laut Insidern soll die deutsche Altkanzlerin am Wochenende in der Mozartstadt landen. "Sie wird entweder am Samstag oder am Sonntag erwartet." Vermutlich kommt Merkel am 3. August zu Schauspielpremiere von "Orestie" auf der Perner Insel Hallein. Gut möglich, dass sie, wie in vergangenen Jahren schon, mehrere Aufführungen besucht. Auch auf Stammgast Thomas Gottschalk warten die Fans sehnlichst.