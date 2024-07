Ex-Buhlschaft meldet sich mit Nackt-Selfie aus Salzburg

Zum Start der Festspiele mit dem "Jedermann" ist auch die einstige Buhlschaft wieder in der Mozartstadt

Während die Jahre 2021 und 2022 für Verena Altenberger in Salzburg eher stressig waren, gönnt sie sich heuer eine Auszeit im Luxus-Hotel Sacher. Dort posiert sie nackt - nur mit Bettwäsche "bekleidet" - im Bett liegend für ein Selfie.

"Oh Salzburg, oh Danke @sacherhotels, for being my home in dieser Stadt, in der ich nie weiß, was ich fühlen soll", schreibt Altenberger zur Fotoserie, in der sie neben sich selbst vor allem das Hotel in Szene setzt. Ob Altenberger alleine oder mit Freund Christian Kern in der Mozartstadt weilt ist nicht bekannt.

Jetzt ist jedenfalls erstmal Erholung angesagt. Vor fünf Tagen drehte sie ihren neuen Film "Das Leben der Wünsche" ab und gönnt sich eine Auszeit. Vielleicht findet Verena Altenberger ja auch noch Zeit, sich den "Jedermann" mit der neuen Buhlschaft Deleila Piasko gemütlich im Publikum anzusehen.