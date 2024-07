Der Publikums-Liebling leidet an einer unheilbaren Gelenkerkrankung - In einem Interview verriet er, wie er damit umgeht

So offen wie noch nie spricht Sänger Ross Anthony in einem Interview mit der Zeitschrift "Das Neue" über seine unheilbare Krankheit. "Ich habe ein paar Probleme mit den Knien, weil ich ein bisschen Rheuma habe. Das habe ich von meiner Mutter geerbt - im Winter ist es immer schlimmer als jetzt", erzählt Anthony. Unterkriegen lässt er sich davon aber nicht und abgesehen davon sei er "zum Glück kerngesund".

Vor einige Monaten begann Anthony damit, mehr Sport zu machen, da sich körperliche Aktivität bei Gelenkerkrankungen positiv auswirken kann. Und einen positiven Nebeneffekt hat sein Training ebenfalls. "Ich habe 23 Kilo abgenommen!", freut sich der Star. Das Training absolviert er mit seinem Mann Paul Reeves. "Ich trainiere wieder. Wir machen sehr viel Sport - ob das Tennis, Golf, Schwimmen, was auch immer ist“, verrät der gebürtige Engländer im Talk.

Für seine Fans will er auch weiterhin auf der Bühne stehen. In Österreich ist Ross Anthony das nächste Mal in Alexander Holzers und Wolfgang Pöllmanns "Portofino" am 8. November in Wien zu sehen.