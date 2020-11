Schock: Star-Friseur Udo Walz ist tot

Als Friseur, dem die Promis vertrauen, wurde er bekannt. Jetzt starb er laut Bericht im Alter von 76 Jahren.

Der deutsche Star-Friseur Udo Walz ist tot. Das berichtete am Freitag die "Bild"-Zeitung. Der Promi-Coiffeur verstarb im Alter von 76 Jahren.

Wie es in dem Bericht heißt, sei er bereits seit Monaten auf den Rollstuhl angewiesen gewesen, arbeitete aber weiterhin in seinem Salon in Berlin. Nun soll er seit Tagen in einem Krankenhaus behandelt worden sein. Sein letztes Posting auf Facebook veröffentlichte er erst vergangenes Wochenende. "Bleibt gesund & happy Weekend", schrieb er damals.

Über die genaue Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Allerdings wurde bei Walz schon in den 90er-Jahren Diabetes diagnostiziert.

