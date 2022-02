× Schockierendes Ende für 'Tatort'-Kommissarin

Nach zehn Jahren als TV-Kommissarin wurde Martina Bönisch erschossen

Die "Tatort"-Folge "Liebe mich" sorgte Sonntagabend für einen Knallmoment. Denn streng geheim und ohne Vorwarnung stieg Anna Schudt (47) nach zehn Jahren als Ermittlerin Martina Bönisch aus der Dortmunder Version aus. Am Ende des Streifens wurde sie dramatisch erschossen, kurz nachdem es zum lang ersehnten Kuss zwischen ihr und ihrem Kollegen Faber kam.

© WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas ×

Film-Tod verschwiegen

Die schockierenden Szenen wurden bereits im Juni 2021 gedreht. Ganze acht Monate hielt das Team also den Ausstieg der Schauspielerin geheim. „Der Tatort hat in den letzten zehn Jahren einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen. Aber ich finde, dass es nach den 22 intensiven Einsätzen als toughe Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen“, sagt Schudt gegenüber "Bild". Spannend: Sie ist die erste „Tatort“-Kommissarin überhaupt, die ihren Ausstieg vor dem letzten Film geheim hielt. Die Entscheidung habe der Sender gemeinsam mit Schudt getroffen.