Fans in großer Sorge um ihr Serien-Idol.

Schauspielerin Katy Karrenbauer ("Hinter Gittern") hatte einen Schlaganfall und muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden.

Video auf Insta

Die 61-Jährige meldete sich nun - sichtlich geschwächt - auf Instagram bei ihren Fans. Aus dem medizinischen Notfall macht die Aktrice kein Geheimnis sondern schildert sehr deutlich, wie sich alles abgespielt hat: Karrenbauer habe ihren Arm plötzlich nicht mehr bewegen können. Daraufhin habe sie vermutet, es könne ein Schlaganfall gewesen sein.

Horror-OP

Zuerst war sie sich nicht sicher, was sie tun solle, begab sich aber in Behandlung. Sie schreibt: "Und damit ihr nicht mehr um mich bangt, will ich euch schnell daran teilhaben lassen, dass meine OP gut verlaufen ist, auch wenn sie wohl recht kompliziert war."

Neue Chance

Weiters meint Katy, sie habe eine Chance bekommen fürs Leben: "Mit der langen Narbe am Hals werde ich leben, es kommt auch bald noch eine auf der anderen Seite dazu, aber ich habe eine Chance fürs Leben bekommen und daher will ich offensiv mit der Situation umgehen. Ich hatte einen leichten Schlaganfall und durch Früherkennung und zeitnahes Handeln konnte man mir jetzt so schnell helfen."

Die Schauspielerin wolle sich wieder melden, sobald sie mehr Kraft habe.