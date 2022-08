× Serien-Star mit Oben-ohne-Botschaft an alle Frauen

''Sturm der Liebe''-Star Tanja Lanäus (51) postete auf Instagram ein Oben-ohne-Foto von sich. Dazu schrieb sie: ''Warum rennen Kerls im Schwimmbad oben ohne rum und Frauen meist nicht?''

''Warum ist es Frauen nicht selbst überlassen, ob sie BH oder Bikini tragen wollen, oder nicht?“, fragt sie und stößt damit eine Oben-ohne-Diskussion an. Für das Foto bekam die Schauspielern in kurzer Zeit rund 2000 Likes. „Nach etwa fünf Stunden löschte Instagram das Foto, obwohl meine Brustwarzen mit einem Balken verdeckt waren“, erzählt die Lanäus der "BILD". Die Schauspielerin sieht sich in der Reaktion bestätigt in ihrer Kritik: „Schaut man im Internet und scrollt durch Instagram, dann sieht man viele Männer, die sich stolz mit nacktem Oberkörper posten, während die Frauen es sich sehr gut überlegen, wie sie sich zeigen“, so Lanäus.

„Wenn frau sich oben ohne zeigt, zieht sie immer noch viele Blicke auf sich. Und das sind nicht nur positive Blicke von Männern und Frauen, weil sie es schön finden, sondern auch viele abwertende. Und das kann ich im Jahre 2022 überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Es gibt doch wirklich wichtigere Probleme! Wir sollten froh sein, dass wir uns nach den Monaten mit Pandemie endlich wieder frei bewegen können und nicht darüber diskutieren, ob sich eine Frau oben ohne im Freibad sonnen kann, oder einen BH unter ihrem T-Shirt tragen muss! Deswegen wollte ich bei Instagram mal diese Diskussion anstoßen“, so Lanäus weiter.