Rund 50 Erben soll es nun geben - viele davon soll der Filmemacher nie gesehen haben!

Regisseur Dieter Wedel starb mit 82 Jahren 2022 an Leukämie. Nur 13 Tage später folgte ihm seine Frau Uschi - sie überlebte eine Magenkrebserkrankung nicht.

Schlusserbe

Wie die Bild nun berichtet sorgt eine "Lücke" im Testament des Ehepaares für großes Chaos. Rund 50 potenzielle Erben soll es nun geben. Der Grund: Wedel hatte nicht festgehalten, wer nach seiner Frau Uschi Schlusserbe sein soll...

Söhne enterbt

Wedels Söhne aus früheren Beziehungen - Dominik (den er mit Hannelore Elsner hatte) und Benjamin (aus einer Verbindung mit Dominique Voland) hatte der Regisseur enterbt und seine Frau Uschi zur Alleinerbin gemacht.

So viel Geld

Doch da die kinderlose Witwe ihm rasch in den Tod folgte, konnte nicht alles geregelt werden. Um rund sechs Millionen Euro soll es gehen, das meiste steckt in Immobilien (auf Mallorca und in Hamburg) sowie in Kunstwerken.

Unbekannte Verwandte

Vom Gericht wurde ein Erben-Ermittler bestellt, der nun Verwandte von Wolters ausfindig machen musste. "Mehr als 50 mögliche Erben von Frau Wolters wurden angeschrieben“, so eine Sprecherin auf BILD-Anfrage. Der nächste Schritt: Alle Personalien werden geprüft und das wird einige zeit dauern.

Pflichtanteil

Die Söhne von Wedel haben ihren Pflichtanteil von je einem Achtel eingeklagt, bekamen je rund 350.000 Euro. Es soll ihnen aber viel mehr zustehen, wenn die Wohnung auf Mallorca verkauft werde.

Schräg: Den Bärenanteil sollen dann die entfernten Verwandten von Wolters bekommen - Menschen, die weder sie noch Dieter Wedel persönlich gekannt haben.