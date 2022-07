Witwe von Dieter Wedel ist tot

Uschi Wolters ist laut einem Medienbericht wenige Tage nach ihrem Mann im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gestorben.

Deutschland. Am 13. Juli starb Filmemacher Dieter Wedel im Alter von 82 Jahren an Leukämie – nur zwei Wochen später, am 26. Juli, ist seine Ehefrau Uschi Wolters (74) gestorben, wie "Bild" berichtet. Beide lagen demnach im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Wolters litt an einem Magentumor.

Um sich zu verabschieden, wurde Wolters sogar zeitweise in das Zimmer von ihrem Mann geschoben, wo sie gemeinsam liegen durften, berichtet "Bild" unter Berufung auf den engsten Familienumkreises von Wedel.

Wedel, gegen den 2018 Missbrauchsvorwürfe erhoben worden waren, und Wolters hatten 2014 geheiratet. Uschi Wolters hielt trotz der schweren Missbrauchsvorwürfe zu ihrem Mann. Dem Magazin "Bunte" sagte sie 2018: "Ich glaube kein Wort, was diese Frauen erzählen."