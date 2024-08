Thomas Gottschalk hat JA gesagt zu seiner Karina

Jetzt hat er sich getraut und JA gesagt.

Der Entertainer und die ehemalige Finanz-Controllerin beim SWR-Fernsehen haben heimlich geheiratet – nur der engste Kreis von Familie und Freunden war eingeweiht.

Hochzeit auf Ibiza

Karina Mroß hat sogar den Nachnamen ihres Mannes angenommen und heißt jetzt Karina Gottschalk. Die Hochzeit fand am 23. August in einer perfekten Kulisse statt. Thomas Gottschalk hatte ein Haus auf Ibiza gemietet, das einen großen Garten und einen freien Blick auf das Meer bot. Die Feier war Teil eines einwöchigen Liebesurlaubs. Dabei waren Karinas Tochter Melinda (28) sowie die engsten Freunde des Paares, Jonica Jahr-Goedhart aus der Hamburger Verlegerfamilie, und ihr Ehemann Peter Goedhart, die als Trauzeugen fungierten.

Alles durchgeplant

Es war eine Traumhochzeit - so, wie die beiden es sich gewünscht hatten. Die Braut trug ein bodenlanges Spitzenkleid in Weiß von „Marchesa“ mit Spaghetti-Trägern, ihre langen blonden Haare waren locker zusammengebunden. Gottschalk entschied sich für ein typisches Ibiza-Outfit mit einer weißen Leinenhose und einem weißen Leinenhemd von „Ralph Lauren“. Beide verzichteten auf Schuhe und standen barfuß auf der grünen Wiese.

Das sagt der Glückliche

Am Tag nach der Traum-Hochzeit sagte der der Star-Moderator zur deutschen "Bild"-Zeitung: „Ich fand es toll, dass ich bei unserer Hochzeit ein paar Touristen gesehen habe, die Fische durch den Glasboden eines Ausflugsbootes fotografiert haben. Aber für uns hat sich niemand interessiert. Weder Urlauber noch Profis“, sagt Thomas Gottschalk in seiner für ihn typisch frech-lockeren Art. „Eine normale Hochzeit mit drei Gästen auf Ibiza halt, mit einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat. So hatten wir uns das gewünscht und so war’s dann auch!“