Tokio Hotel bringen neue Version von "Durch den Monsun" heraus

Zum 15-jährigen Jubiläum ihrer Kult-Single veröffentlichte Tokio Hotel eine Neuauflage mit dem Titel ''Durch den Monsun 2020''.

Berlin. Kreischende Fans, Welttourneen, Hochzeit seines Zwillingsbruders mit Heidi Klum: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat mit 31 Jahren einiges erlebt. In einem Buch blickt der Musiker auf seine "ersten dreißig Jahre", so der Untertitel, zurück. Die Biografie "Career Suicide" (Karriere-Selbstmord) erscheint laut Ullstein Verlag am 12. Jänner.

"Als Gesicht der Band Tokio Hotel wurde Bill Kaulitz für sein exzentrisches Auftreten geliebt, belächelt, bewundert und gehasst wie kein Zweiter", so der Verlag. Vor 15 Jahren war die vierköpfige Band mit der Single "Durch den Monsun" schlagartig bekannt geworden. Besonders der 1989 geborene Bill und sein Zwillingsbruder Tom wurden zeitweise auf Schritt und Tritt von Fotografen und Fans verfolgt. Zahlreiche von ihnen kopierten Bills androgynen und dunklen Look, junge Frauen standen stundenlang vor Konzerten Schlange. 2010 zogen die beiden gebürtigen Leipziger nach Los Angeles. Mittlerweile lebt der 31-Jährige Tom dort mit seiner Ehefrau, Model Heidi Klum (47), und ihrer Familie.

Debut-Single neu aufgenommen

"Zum ersten Mal erzählt er hier offen von seiner Kindheit im Nirgendwo, von Tokio Hotels überwältigendem Erfolg, aber auch von Eskapaden, Einsamkeit und der besonderen Beziehung zu seinem Bruder Tom", kündigt der Ullstein Verlag das Buch an. Auch heute machen die beiden zusammen Musik: Zum "Monsun"-Jubiläum hat die Band ihren ersten Erfolgssong neu aufgenommen. "Monsun ist nicht nur eine Erinnerung an das Jahr 2005, sondern ein Song, der uns die letzten 15 Jahre begleitet hat.", erzählt Bandkollege Georg Listing im Talk mit einem Online-Magazin. Bei "Monsun 2020" soll es sich um den Auftakt für weitere Tokio-Hotel-Singles in diesem Jahr handeln.