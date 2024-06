× Traumhochzeit auf Sylt: Scooter-Legende H.P. Baxxter wagt drittes Eheglück

Am heutigen Samstag läuteten auf Sylt die Hochzeitsglocken für Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (60) und seine junge Verlobte Sara (23).

Heute heißt es nicht „How much ist the Fish?“, heute heißt es „Ja, ich will!“ Nach der standesamtlichen Trauung am gestrigen Freitag folgt heute am Samstag die kirchliche Zeremonie in der evangelischen St. Severin Kirche in Keitum.

© Getty Images ×

Im Anschluss an die Trauung feiert das Paar mit rund 150 Gästen in der "Sansibar", einem bekannten Sylter Restaurant.

Das Paar verzichtet bewusst auf Polterabend

Auf einen Polterabend verzichtete das Paar bewusst. Baxxter begründete dies mit seinen Erfahrungen von Hochzeitsfeiern, bei denen die Stimmung nach dem Polterabend oft gelitten habe. „Daher setzen wir jetzt alles auf eine Karte: Der Samstag muss einfach toll werden, der Tag und der Abend und die Nacht, das muss alles toll werden.“, so der Musiker.

Alles für den perfekten Tag

Baxxter und Sara haben ihren großen Tag bis ins Detail geplant, „Wir verbringen die Nacht vor der Trauung zusammen, allerdings muss ich morgens um 8 Uhr raus aus dem Zimmer zu meinem Trauzeugen, da wird Sara dann vom Stylisten fertig gemacht, und ich darf sie ja nicht vor der Hochzeit sehen.“ Obwohl es für H.P. Baxxter bereits die dritte Hochzeit ist, ist er nervös: „Diese Tage vor der Trauung sind wie ein Vakuum. Man wird langsam nervös und kann kaum erwarten, bis es so weit ist“ verrät er der BILD-Zeitung.

© Getty Images ×

Flitterwochen im Paradies

Nach der rauschenden Feier geht es für das frischvermählte Paar für zehn erholsame Tage auf die Malediven.