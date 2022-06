TV-Moderatorin droht Zuschauer mit Ohrfeige

Im ZDF-Fernsehgarten stand am Sonntagmittag alles unter dem Motto ''Trau dich''. Zuschauer schockt Moderatorin Kiewel mit einem Geständnis: ''Ich bin nicht freiwillig hier.''

Deutschland. Die ZDF-Sendung "Fernsehgarten" stand am Sonntagnachmittag ganz im Zeichen des Mottos "Trau dich". Ein Zuschauer aus dem Publikum soll sich spontan eine Glatze rasieren lassen. Der Mann stellt sich als "John Paul Freeman" vor. "Das ist ein Künstlername", ist sich Moderatorin Andrea Kiewel sicher. Seinen echten Namen will der Mann nicht verraten. "Ich bin hier auf meinem Junggesellenabschied", gesteht er.

Kiewel: "Ich knall dir gleich eine!"

Er habe schon länger vorgehabt, sich eine Glatze zu rasieren, deswegen möchte er sich bei der Moderatorin für die Gelegenheit danken, sagt "John Paul Freeman" ins Mikrofon. "Ich bin zwar nicht freiwillig hier", erzählt er weiter. Seine "männliche Brautjungfer" habe das geplant – nur deswegen sei er im ZDF-Fernsehgarten. "Jetzt bin ich hier und irgendwie muss man das ja durchziehen", so der Zuschauer "John Paul Freeman".

Andrea Kiewel will das nicht so einfach auf sich sitzen lassen. "Ich knall dir gleich eine! Was soll das denn heißen", reagiert sie lachend. "John Paul Freeman" sagt trocken: "Fakten sind Fakten!"