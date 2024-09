Versteckspiel um Boris Beckers Traumhochzeit

Am Samstag heiratete Boris Becker seine Lilian in Portofino - unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen

Bereits am Freitag starteten die Hochzeitsfeierlichkeiten von Tennis-Legende Boris Becker und seiner Lilia de Carvalho in Italien. Die Polter-Party zeigt Becker entspannt und in bester Laune beim Feiern. Doch dann war Schluss. Am Samstag - dem Hochzeitstag - war von Becker und seiner Lilian keine Spur zu sehen.

Boris Becker Hochzeit © Instagram

Für Boris Becker war es bereits seine dritte Hochzeit, als er Lilian am frühen Samstagabend zur Frau nahm. Die Hochzeit fand in der traumhaften Abtei "La Cervara" auf dem Monte di Portofino statt. Bereits kurz nach 16 Uhr trafen die ersten Gäste im ehemaligen Kloster ein - Männer im Smoking, Frauen im langen Abendkleid. Unter ihnen Pharma Milliardär Willi Beier, Ex-Skistar Christa Kinshofer, Fußball-Legende Ruud Gullit, Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder, Model Naomi Tara Lievens und zahlreiche weitere hochkarätige Freunde von Boris und Lilian. Auch Beckers Söhne Noah und Elias waren mit von der Partie - Ex-Frau Barbara und Becker-Mama Elvira sagten allerdings ab.

Boris Becker Hochzeit © Instagram ×

Applaus für Hochzeitspaar

Schon am Freitag legten Becker und de Carvalho einen hollywoodreifen Auftritt hin. Sie kamen mit dem 800 PS-Boot "Rivarama 44" in Hafen von Portofino an, wo die Gäste bereits warteten. Lilian kam im schulterfreien Polka-Dot-Kleid und bekam tosenden Applaus von den Gästen.

Boris Becker Hochzeit © Instagram

So offen und gelassen das Paar am Freitag war, umso zugeknöpfter waren sie am Hochzeitstag. Und das aus gutem Grund: Der oftmals von finanziellen Nöten gebeutelte Becker will seine Hochzeitsfotos exklausiv an den Höchstbietenden verkaufen. Deshalb herrschte bei der Trauung für alle Gäste absolutes Foto- und Posting-Verbot. Sogar die um 18.50 Uhr gelieferte Hochzeitstorte wurde von Sicherheitsleuten hermetisch abgeschirmt. Bleibt somit spannend, wo die Fotos zuerst erscheinen werden.