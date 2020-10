Wendlers Manager: "Habe Morddrohungen bekommen"

Mit umstrittenen Statements zum Coronavirus hat sich Michael Wendler einige Feinde gemacht - nun bekommt sogar sein Manager Morddrohungen.

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne irgendeinen Wendler-Eklat: Der Manager des Sängers, Markus Krampe, war bereits letzte Woche zu Gast in Oliver Pochers Late-Night-Show zu Gast und äußerte sich sichtlich bewegt zu den Exzessen. Er bezeichnete Wendler sogar als "krank" und jemanden, dem geholfen werden muss.

Dieser Auftritt hatte scheinbar ernste Folgen, wie er nun am Donnerstag wieder bei Pocher gestand. Krampe erzählte bei seinem zweiten Auftritt, dass er unter anderem von Zusehern als "Heulsuse" beschimpft worden war. Auch Morddrohungen habe er bekommen: "Mein Gesicht im Fadenkreuz und ‚Man sollte dich abstechen!‘“, so Krampe.

Mit Michael und Laura stehe er aber weiter in telefonischem Kontakt. Und tatsächlich scheint Wendler inzwischen einiges zu bereuen. Krampe erzählte Pocher nämlich: „Es ist schon so, dass er verstanden hat, dass der Angriff auf RTL ein grober Fehler war und nicht zu entschuldigen ist.“ Wendler hatte nämlich auch gegen den TV-Sender ausgeteilt und behauptet, alle Fernsehsender seien "politisch gesteuert". Krampe gehe jedoch davon aus, dass Wendler sich in Kürze öffentlich entschuldigen wird. Nur an seinen wirren Corona-Theorien halte der Sänger weiterhin fest, so der Manager.