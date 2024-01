Wette verloren: Jetzt muss Krasavice Sex mit IHM haben

Katja Krasavice hat mit einem Musiker-Kollegen gewettet und verloren - sein Gewinn: Eine gemeinsame Nacht

"Nacktselfies, bis ich sterbe", schreibt EX-DSDS-Jurorin Katja Krasavice zu ihren obszönen OnlyFans-Bildern. Dass sie die Rapperin keine Heilige ist, ist bekannt, doch jetzt hat sie einen absurden Wetteinsatz abgegeben. Bei der Wette ging es darum, wer die größeren Erfolge bei den Streamingverkäufen aufweisen kann. Krasavice stimmte einem Sex-Date mit Rapper Finch zu, wenn sie verliert. Im Zahlenvergleich lag sie hinten. Jetzt muss sie ihre Wette einlösen! Oder etwa doch nicht?

Katja muss sich am Sonntag mit Finch treffen

In einer Fotomontage auf Instagram zeigt Finch, wie das geplante Treffen ausgehen könnte. "Ich am Sonntag um 18.03 Uhr: Hat's dir auch so gefallen wie mir Schatz?" Die Fans sind sich sicher, dass die beiden Rapper mit dieser Aktion nur Werbung für ein gemeinsames Projekt machen wollen. "Ist bestimmt nur Promo für nen Song" und "wann kommt die gemeinsame Single", lauten die Kommentare.