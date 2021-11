'Wetten, dass..?-Comeback: Das sagt Gottschalk

Nach dem Quoten-Erfolg der gestrigen Show äußert sich erstmals Thomas Gottschalk zu einer möglichen Fortsetzung.

Vielleicht ist doch noch nicht Schluss mit "Wetten, dass..?". Am Tag nach der Retroshow mit Thomas Gottschalk teilte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur mit: "Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken."

Gottschalk: "Bin untentschieden"

Von der "Bild-Zeitung", auf eine mögliche Fortsetzung angesprochen, gibt sich Thomas Gottschalk noch bedeckt. "Sitze gerade beim Haareschneiden und überlege, ob wir die Lichterkette am Lerchenberg starten sollen, oder ob ich auf Ende Legende mache! Bin unentschieden!", wird der Entertainer von der Zeitung zitiert.

Die Comeback-Show von Thomas Gottschalk sorgte am Samstagabend jedenfalls für Rekord-Quoten. In Deutschland sahen unglaubliche 13,8 Millionen Zuseher die Sendung - das entspricht einem Marktanteil von 45,7 Prozent. In Österreich wurden 897.000 Zuseher gezählt. Bemerkenswert war, dass besonders viele Junge die Show sahen. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten alleine in Deutschland 4,34 Millionen Zuschauer ein – das macht einen Marktanteil von 50,2 Prozent.