Willi Herren: Das Obduktionsergebnis ist da

Am Dienstag wurde TV- und Schlagerstar Willi Herren tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nun liegt der Obduktionsbericht vor.

Wie schon vorab zu erwarten war, liefert der Obduktionsbericht keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung, wie die BILD-Zeitung schreibt. Die genaue Todesursache soll das chemisch-toxologische Gutachten zeigen, das in einigen Wochen erwartet wird.

Der Schlagersänger und Schauspieler war am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Herren wurde als Serien-Bösewicht „Olli Klatt“ in der ARD-Serie „Lindenstraße“ bekannt, wurde danach auch Ballermann-Sänger und nahm an zahlreichen Trash-TV-Sendungen wie zuletzt "Promis unter Palmen" teil.

Alkohol und Drogen

Willi Herren machte sein Kokain- und Alkoholproblem bereits vor Jahren öffentlich und ging sogar in Kamerabegleitung in eine Entzugsklinik. Doch immer wieder wurde er rückfällig.