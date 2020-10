'Zweiohrküken': Til Schweiger wird verklagt

Drehbuchautorin Anika Decker verklagt Til Schweiger. Es geht um Geld...

Schauspieler und Produzent Til Schweiger hat Ärger vor Gericht. Er wird von der Drehbuchautorin Anika Decker verklagt - es geht der 45-Jährigen um Geld. Der 56-Jährige Schweiger soll Decker nicht gerecht an den Gewinnen der Kassenschlager "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" beteiligt haben.

Keine Ahnung von Mega-Kinoerlösen

Decker verfasste die Drehbücher für die Filme und bekam 50.000 für das Skript zu "Keinohrhasen". Doch der Streifen hat allein im Kino - laut Klageschrift die der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" vorliegt - 70 Millionen Euro eingespielt. Dazu kommen extra noch mächtige Summen für DVD-, und Streamingverkäufe. Anika Decker sagte gegenüber der "FAS": "Inzwischen ist mir klar: Das hat System. Ich kenne keine Drehbuchautoren, die mir sagen können, wie viel Geld zwischen den Firmen, die am Film beteiligt sind, geflossen ist." Und tatsächlich ist es oft so, dass Drehbuchautoren nach Abnahme des Buches wenig in die Produktion eingebunden sind und dass obwohl ihre Arbeit das wichtige Fundament für den Film bildet.

Decker: Signalwirkung

Autorin Decker wünscht sich, dass ein Urteil zu ihren Gunsten Signalwirkung für die Branche habe. Für mehr Gerechtigkeit und Transparenz bei der Verteilung der Erlöse. Til Schweiger wollte sich auf Nachfrage der Bild nicht zum Laufenden Verfahren äußern, sicherte aber vollstes Vertrauen in die deutsche Gerichtbarkeit zu.