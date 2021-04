Die Trennung von Baseballspieler A-Rod ist noch nicht lange her, da werden schon Gerüchte um die neue (alte) Liebe von J.Lo laut. Die beiden waren bereits vor 17 Jahren ein Paar...

Sie waren verlobt und schafften es dann doch nicht an den Traualtar. Die Rede ist von Jennifer Lopez und Ben Affleck.

Wieder Single

Nachdem Jennifer Aniston und ehemalige Baseballspeiler Alex Rodriguez ihre Trennung offiziell bekannt gegeben haben, ist J.Lo wieder Single. Das dürfte vor allem Exfreund Ben Affleck freuen, denn der Schauspieler hat seine ehemalige Verlobte wohl nie ganz aus dem Kopf bekommen.

17 Jahre später...

17 Jahre nach der Trennung soll der 48-Jährige seine Verflossene noch anschmachten und immer noch an ihrer gemeinsamen Zeit hängen. "Sie hatten einmal eine heiße Romanze und daran denkt er noch heute", verriet ein Freund Mirror.

Immer in Kontakt

In al den Jahren haben sich die Affleck und Lopez nie aus den Augen verloren. "Ich stehe im regelmäßigen Kontakt und respektiere sie", so Affleck in einem Interview mit HollywoodLife.