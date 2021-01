Millionärsgattin mit großer Klappe: Carmen Geiss wird im TV ausfällig.

Zum Start der zehnten Staffel der Reality-Show „Die Geissens“ sieht man Carmen von einer unschönen Seite. In der neuen Folge beschimpft sie die ehemalige Miss Austria Carmen Knor. Eifersucht oder kalkulierter Spaß vor der Kamera?

Beschimpfung im TV

In der aktuellen Sendung reisen die Geissens nach Dubai, um dort nach einer Immobilie für die Familie zu suchen. Mit dabei: Ex-Austro-Miss Carmen Knor, die sich in der Folge sogar an Robert (56) ranzuschmeißen scheint. Bei einer Besichtigung hat dessen Frau dann genug: „Carmen zwei“, wie die Geissens das Model im Spaß nennen, will das Millionärsehepaar zu einem Schlafzimmer mit getrennten Betten überreden. Carmen Geiss lästert daraufhin im Interview: „Jetzt geht es aber los, immer drängt die sich zwischen uns. Jetzt will sie uns auch noch in zwei verschiedenen Betten haben. Falls Carmen zwei aufs Klo muss, ich habe damit nichts zu tun. So du Luder".

Zweisamkeit auf Instagram

Trouble in Paradise? Keineswegs. Auf Instagram posieren die beiden Carmens wieder gemeinsam vor der Kamera. Scheint also nur ein kalkulierter Scherz gewesen zu sein. Lustiger Zufall: Nach dem „Klo-Sager“ von Carmen Geiss ist die ehemalige Miss-Austria tatsächlich für längere Zeit im Bad. Die Millionärsfrau beteuert aber schelmisch ihre Unschuld: "Ist die wirklich noch nicht fertig? Das ist aber schlecht. Eine Carmen ist genug".