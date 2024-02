Am Freitag startet mit „Dune 2“ erste große Blockbuster des Jahres in unseren Kinos. Zendaya sorgt schon vorab für Schnappatmung: Unten Ohne bei US-Premiere.

„Einer der potenziell besten Weltraum-Filme“ ("New York Times"), „atemberaubende Acttion Szenen“ ("Variety“) und sogar „Der perfekte Film ("Daily Chela") – Kritiker-Hymnen für das neue Science-Fiction-Epos "Dune 2", das nach ausverkauften Vorpremieren (29. Februar) ab 1. März auch in unseren Kinos läuft. Der erste wirkliche Blockbuster des Jahres. 434.8 Millionen Dollar Kassa hat Regisseur Denis Villeneuve 2021 mit dem ersten Film eingefahren.

Zendaya kam zur US-Premiere ohne Unterwäsche!

Zendaya mit Austin Butler, Pamela Abdy, Timothée Chalamet und Michael De Luca

Zahlen die er jetzt überbieten dürfte, auch weil die singende Actrice Zendaya, die wieder Kriegerin Chani spielt, dafür die aufregendsten Red Carpet-Auftritte liefert. Tanzte sie bei der Weltpremiere in London im futuristisch-coolen Roboter-Aoutfit an, so zeigte sie sich am Sonntag bei der US-Premiere in New York wieder heißer als der Wüsten-Film: cremefarbene Haute-Couture-Kleid mit raffiniert gesetzten Gucklöchern, die keinen keinne Platz für Unterwäsche ließ!

Auch im Film selbst hat sie eine heiße Rolle: nach dem Anschlag des imerators auf das Haus Atreides können Paul Atreides (Timothée Chalamet) und seine Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) fliehen und bei Fremden Unterschlupf finden. Die Fremden halten Paulfür den prophezeiten Messias Lisan al Gaib. Nur die junge Kriegerin Chani (Zendaya) zweifelt an dem antiken Glauben und sieht in Paul einen aufrichtigen Verbündeten, in den sie sich schon bald verliebt. Das Spice verstärkt Pauls seherische Fähigkeiten jedoch immer mehr und in seinen Visionen zeichnet sich ein bevorstehender Krieg mit den Harkonnen und dem Imperator ab. An Paul und den „Fremen“ hängt das Schicksal des Universums.

Das ist der Trailer zu "Dune 2":