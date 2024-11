× Elias Becker stiehlt beim „GQ Award“ den Siegern die Show

Elias Becker, der Sohn von Boris und Barbara, war bei den GQ "Men of the Year 2024"-Awards im Berlin der große Hingucker.

Schwarzer Samtanzug mit Seidenrevers, darunter ein schwarzes Hemd und als vcooler Kontrast weiße Slipper. Strahle-Auftritt von Elias Becker (25) bei den GQ Awards "Men of the Year 2024" in Berlin. Am Donnerstag war der Sohn von Tennis-Star Boris Becker und Fitness-Expertin Barbara Becker am roten Teppich in der Orangerie von Schloss Charlottenburg.

© Getty Images ×

Elias Becker (o.) überstrahlte auch Kyle Maclachlan (u.)

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Nicholas Hoult (o.), Luciano (u.)

© Getty Images ×

Der Becker Sohn überstrahlte damit sogar die Preisträger. Als "Icon of the Year". wurde „Twin Peaks”-Star Kyle Maclachlan ausgezeichnet. Als Actor of the Year" Nicholas Hoult (“About a Boy) und als bester Musiker der Berliner Rapper Luciano. Spannend: Als "Art Icon of the Year" wurde diesmal eine Frau gekürt: die französische Modedesignerin und Performerin und Filmproduzentin Michèle Lamy (80), die im ungewöhnlichen schwarzen Gruftie-Look alle Blicke auf sich zog.

© Getty Images ×

Michèle Lamy (o.) Franke Potente (u.)

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Westernhagen (o.) mit Ehefrau Lindiwe Suttle. Palina Rojinski (u.)

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Caro Daur im 55 Minuten-Outfit

© Getty Images ×

Darüber jubelten u.a. Franka Potente, Marius Müller Westernhagen, Schauspielerin Palina Rojinski und Influencerin Caro Daur, die in ihrem einem extrem figurbetonten Paillettenkleid einen neuen „persönlichen Styling-Rekord“ aufstellte“. „"Ich habe es in nur 55 Minuten geschafft!!!“