Enthüllt: SO heißt Ö3-Moderator Robert Kratky wirklich

Robert Kratky hat gleich drei Vornamen, wer hätte das gedacht?

Der gebürtige Salzburger Robert Kratky (51) hat seine Fans mit einer persönlichen Enthüllung überrascht - und zwar mit seinem zweiten und dritten Vornamen. Während sein erster Vorname Robert so gut wie jedem Ö3-Hörer bekannt sein dürfte, sind die anderen beiden nur schwer zu erraten. Auf Instagram brachte er nun Licht ins Dunkel.

Eigentlich hatten seine Eltern im Jahr 1973 ein Mädchen erwartet, weshalb Kratky nach der berühmten Sängerin Roberta Flack benannt werden hätte sollen. Da er allerdings als Bub zur Welt kam, musste kurzerhand umdisponiert werden und so wurde aus Roberta ein "Robert".

Kratkys beide weiteren Vornamen lauten Werner und Erik - in Würdigung an seine Taufpaten: Onkel Werner und Tante Erika. Diesmal ging es schließlich in die andere Richtung, weshalb aus Erika schließlich "Erik" wurde. Sprich: Robert Werner Erik Kratky. Fun Fact: Keiner dieser drei Vornamen war in Kratkys Geburtsjahr 1973 unter den fünf beliebtesten Vornamen Österreichs vertreten.