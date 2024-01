Ex-Buhlschaft schmust mit Hörbiger

Verena Altenberger und Mavie Hörbiger posten auf Instagram eine "süße Date-Idee" und untermalen den Eintrag mit einem Kuss-Foto.

Die Schauspielerinnen Verena Altenberger (36) und Mavie Hörbiger (44) haben für all jene, die noch ein Valentinstag-Geschenk suchen, eine "süße Date-Idee": "2 Karten für die Lesung 'Den Göttern in die Seele blicken' am Wiener Burgtheater am Donnerstag, den 15. Februar um 20:00 Uhr." Die Idee: "Ihr plant am Valentinstag ein nettes Dinner und verschenkt die Karten für den Folgetag an der Burg", schreibt Ex-Buhlschaft Altenberger via Instagram. Zu ihrem Vorschlag postet die 36-Jährige ein Kuss-Foto mit ihrer Schauspiel-Kollegin Mavie Hörbiger in einem Restaurant.

Das Posting zur Geschenks-Idee scheint gut anzukommen: Innerhalb von einer Stunde gab es mehr als 1.500 Likes. "Bester teaser-text", schreibt ein User. "Ich versuche Tickets zu bekommen", kommentiert ein anderer den Eintrag. "Touch down feminism", freut sich eine Userin. Außerdem wurden viele Herz-Emojis gepostet.

Übrigens: Der Ticket-Vorverkauf für die Lesung beginnt heute. Altenberger beschreibt das Programm wie folgt: "Wir lesen Bachmann, Jelinek und Necati Öziri. Wir erforschen Frauen, Götter, Geliebte und Verlassene. Wir hassen, wir schimpfen, wir lieben, wir verzweifeln, wir ermuntern uns, zu gehen, wir bleiben vielleicht trotzdem. Wir wollen nicht länger der Götter Töchter sein. Wir sind fortan der Verdammten Schwestern."