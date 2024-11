Horror-Crash: YouTube-Star (25) starb bei Straßenrennen in New York

Der tragische Unfall-Tod des amerikanischen YouTube-Stars Andre Beadle alias "1Stockf30" hat die Social-Media-Welt in Schock versetzt.

Der amerikanische YouTube-Star Andre Beadle, im Netz besser bekannt als "1Stockf30", ist am Dienstag auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der 25-Jährige war mit seinem BMW X5 auf einer Autobahn in New York City mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen einen anderen Wagen prallte, ehe es sich mehrmals überschlug. Laut den Berichten der NYPD wurde Beadle dabei aus dem Auto geschleudert. Den leblosen Körper fanden die Rettungskräfte am Boden nahe der Unfallstelle. Trotz sofortiger medizinischer Behandlung konnten sie sein Leben nicht mehr retten.

Auch Beadles 21-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt, überlebte jedoch. Der Fahrer des Acura, in den der YouTube-Star geprallt war, blieb unverletzt. Das Unglück ereignete sich vermutlich bei einem Straßenrennen, wie Augenzeugen berichteten. In seinem letzten Video, das nur wenige Stunden vor dem tragischen Ereignis hochgeladen wurde, ist Beadle zu sehen, wie er mit Freunden an seinem lila BMW tüftelt. In dem Clip erwähnt er, dass sie sich auf die Nacht vorbereiten und auf das Rennen freuen.

Zu Beadles Ehren wird am Freitagnachmittag eine Gedenkveranstaltung im Haffen Park in der Bronx stattfinden. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram bestätigten seine Angehörigen seinen Tod sowie Details zur Gedenkfeier. Ihre Botschaft lautet: "Getrieben von Leidenschaft, befeuert von Nervenkitzel – mögest du die ultimative Rennstrecke unter den Sternen finden", die Daily Mail berichtete. Freunde und Fans reagierten auf die Nachricht mit hochemotionalen Kommentaren und würdigten Beadle als Legende in der Straßen- und Drag-Racing-Szene.