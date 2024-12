16-Jährige geschwängert: Ist das Jay-Z's geheimer Sohn?

Der US-amerikanischer Musiker und Geschäftsmann sieht sich erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt.

Neben aktuellen Beschuldigungen wegen Vergewaltigung steht nun die Behauptung im Raum, Jay-Z (55) habe vor über 30 Jahren einen Sohn gezeugt. Der heute 31-jährige Rymir Satterthwaite fordert seit Jahren Anerkennung und Wahrheit. Doch bisher blieben seine Bemühungen erfolglos.

Junge Mutter, schwere Vorwürfe

Rymir Satterthwaite, ein 31-jähriger Mann aus den USA, äußerte in einem Interview mit der britischen "Daily Mail", dass Jay-Z sein Vater sei. Seine Mutter Wanda, die im Jahr 2019 verstarb, habe ihm erzählt, dass sie mit nur 16 Jahren von dem damals 22-jährigen Rapper schwanger geworden sei.





In einer öffentlichen Stellungnahme erklärt Rymir: „Meine verstorbene Mutter Wanda war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie mit mir schwanger wurde. Seitdem suche ich nach Klarheit über meine Herkunft. Es geht hier nicht um finanzielle Interessen oder um Aufmerksamkeit, sondern um die Wahrheit.“

Jahre der juristischen Auseinandersetzung

Seit vielen Jahren versucht Satterthwaite, die Vaterschaft von Jay-Z gerichtlich feststellen zu lassen. Im Jahr 2010 wurde sein Fall in Pennsylvania (USA) abgelehnt, da er zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig war und seine Ansprüche nicht ausreichend nachgewiesen werden konnten. Heute ist Rymir überzeugt, dass der Rapper Einfluss auf das Rechtssystem genommen habe, um sich einem DNA-Test zu entziehen. Der Musiker hat bis heute nicht öffentlich zu den Vorwürfen Stellung genommen. Laut Rymir habe seine Mutter Wanda damals einen detaillierten Brief verfasst, in dem sie die Beziehung zu Jay-Z schilderte, doch auch darauf habe es keine Antwort gegeben.

Weitere Anschuldigungen gegen Jay-Z

Die aktuellen Behauptungen kommen inmitten eines weiteren Skandals: Der Musiker wird beschuldigt, gemeinsam mit Sean „Diddy“ Combs (55) eine damals 13-jährige Jugendliche vergewaltigt zu haben. Beide Männer bestreiten die Vorwürfe vehement. Jay-Z veröffentlichte dazu ein Statement auf der Plattform Twitter/X, in dem er die Anschuldigungen zurückwies.