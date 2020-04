Duffy schreibt sich ihr Martyrium von der Seele

Drama. „Es war mein Geburtstag, und ich wurde in einem Restaurant unter Drogen gesetzt,“ schreibt Sängerin Duffy (35, Mercy) in einem Blog ihre vier­wöchige Tortur nieder. Sie wurde in ein fremdes Land verschleppt und dort im Hotelzimmer vergewaltigt.

Irgendwann sei Duffy mit ihrem Peiniger zurück nach England geflogen. Wieder in ihrer Wohnung habe sie sich „wie ein Zombie“ gefühlt. „Ich habe um mein Leben gefürchtet, denn der Vergewaltiger hat mir unterschwellig angedroht, mich umzubringen.“ Vier Mal ist sie seitdem umgezogen: „Die Angst bleibt …“