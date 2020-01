Bei den "Screen Actors Guild Awards" waren die zwei der Hingucker: Brad Pitt und Jennifer . Beide Hollywood-Stars wurden ausgezeichnet: Pitt für seine Rolle im Tarantino-Film "Once Upon A Time in Hollywood" und Aniston für ihre Rolle in der TV-Serie "The Morning Show".

© Getty Images

Freuen sich über ihre Erfolge: Aniston und Pitt

Verliebte Blicke? Pitt und Aniston grinsen bei SAG Awards

Doch die größte Freude schienen Pitt und Aniston daran zu haben, ihren Erfolg miteinander teilen zu können. Sie grinsten einander an, hielten die Hände, schienen sich an diesem Abend gar nicht mehr trennen zu wollen ...

Ja, sie sind wieder verliebt ...

Seit diesem Auftritt der beiden sind die Fans in hellem Aufruhr. Das waren doch verliebte Blicke zwischen den beiden - oder nicht? Freunde der Schauspiel-Stars haben sich nun via "Mirror" eindeutig dazu geäußert. Ja, es soll tatsächlich wieder zwischen Aniston und Pitt gefunkt haben. Seit den Weihnachtsfeiertagen sollen Jen und Brad sich mehrfach getroffen haben. Einmal, so ein ein Insider, soll es zu einem romantischen Date in Anistons Villa gekommen sein. Eine Freundin der Aktrice dazu: "Ich glaube, sie hat nie aufgehört, ihn zu lieben, auch wenn er ihr Herz gebrochen hat, als er sie für Angelina Jolie verließ." Mittlerweile soll sie ihm aber alles verziehen haben. Und Brad freut's, denn der soll sich wieder total in seine Ex verknallt haben. Laut Aussage eines Freundes sei er so glücklich wie lange Jahre nicht: "Sie haben ihre Liebe neu entfacht."

© Getty Images

Alte Liebe und so? Im Jahr 2000 waren die zwei der Hingucker ...