Rihanna heizt Fans mit Dessous-Fotos ein

Alles, was Rihanna anfasst, wird zu Gold: Die 32-jährige Sängerin konnte sich neben ihren Erfolgen als Popstar auch als Mode-Unternehmerin beweisen. Seit zwei Jahren ist sie mit ihrem Unterwäsche-Label Savage Fenty auf der Überholspur und macht sogar dem amerikanischen Dessous-Giganten Victoria's Secret Konkurrenz. Rihannas Erfolgsgeheimnis: Sie macht Unterwäsche für alle Figurtypen und schickt Models in allen Kleidergrößen über den Laufsteg. Manchmal schlüpft sie selbst in ihre Designs und präsentiert die Wäsche medienwirksam —, so auch gestern Nacht. Pünktlich zum Sommerstart heizte sie ihren Fans mit tiefen Einblicken und sexy Posen auf Instagram ein.

Sexy in Spitze

Rihanna zeigt ihren Luxuskörper in einem gelben Dessous-Ensemble aus ihrer Hochzeitskollektion: Raffinierte Schnitte und Cut-Outs setzen Rihannas Kurven perfekt in Szene. Als Instagram-Profi, der genau weiß, wie man sich von seiner heißesten Seite zeigt, wirft sich Rihanna wie ein Supermodel in Pose. Wer hätte gedacht, dass neongelbe Unterwäsche so verführerisch sein kann? In einem kurzen Video lässt Rihanna ihre Fans auch dem Entstehungsprozess ihrer außergewöhnlichen Dessouslinie teilhaben.