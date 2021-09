ABBA brechen jetzt wieder alle Rekorde

Neue ABBA-Mania. Nach Hit-Comeback ist auch die Hologramm-Tour auf Rekordkurs.

Pop. Mega-Hype um das „Konzert“-Comeback von ABBA nach 40 Jahren Pause. Gestern gingen in London die ersten 309.000 Tickets in den Vorverkauf: Knapp eine Million Fans im Onlinewarteraum. Nach nur acht Minuten (!) wurden bereits 28 weitere Termine angehängt. Insider rechnen, dass die Show gleich mehrere Jahre laufen wird.

Hits. Als Einstimmung stürmten ABBA schon mit den Comeback-Hits Don’t Shut Me Down und I Still Have Faith In You weltweit die Charts. Auch in Österreich: Platz 1 und 2!



Live. „Wir wollen eine echte Konzertshow auf die Bühne stellen: alles live, echte Band, Tänzer, große Lichtshow. Alles so, als würden wir wirklich auf Tour gehen“, erklärt Benny Andersson das Konzept im ÖSTERREICH-Interview.



Details. Der Aufwand ist enorm: Benny und Co. standen für ihre „Abbatare“ fünf Wochen lang vor 160 VR-Kameras. Spielten jeden Hit, jede Geste und jede Ansage detailgetreu ein. „Ich freue mich schon, wenn ich dann im Publikum sitze und mir das anschaue.“