Angelina Jolie (49) wird zur Mode-Zarin

US-Schauspielerin Angelina Jolie soll für ein weiteres Filmprojekt nach Paris kommen.

Der 49-Jährige hatte ihren jüngsten Film, das Biopic "Maria" über die legendäre Opernsängerin Maria Callas, teilweise in Frankreich gedreht. Jetzt holt die französische Regisseurin Alice Winocour (48) den Hollywood-Star für den geplanten Film "Stitches" ("Coutures") über die Haute-Couture-Modeszene vor die Kamera, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Deadline.com" berichten.

Jolie soll eine Filmemacherin spielen, die während einer Modewoche in Paris mit dem Schicksal von zwei weiteren Frauen konfrontiert wird. Die Dreharbeiten sind für Anfang nächsten Jahres geplant.

Eine junge Astronautin

Winocour brachte 2021 den Film "Proxima - Die Astronautin" in die Kinos. Ex-Bond-Girl Eva Green spielte darin eine junge Astronautin, die als erste Frau den Mars erkunden soll und für eine lange Trainings-Mission im Weltraum ihre kleine Tochter zurücklassen muss. Auch Lars Eidinger, Sandra Hüller und Matt Dillon gehörten zum Cast.

Filmfestspiele in Venedig

Im vorigen August hatte Jolie das Biopic "Maria" bei den Filmfestspielen in Venedig vorgestellt. Für ihre Darstellung der Opernsängerin Callas unter der Regie von Pablo Larraín erhielt sie großen Applaus. Oscar-Preisträgerin Jolie ("Durchgeknallt") war zuvor 2021 in dem Marvel-Film "Eternals" in der Nebenrolle als Kämpferin Thena zu sehen.