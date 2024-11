Medwedew: "Das bedeutet den Dritten Weltkrieg"

Putins Scharfmacher droht dem Westen.

Die Ukraine hat erstmals russisches Territorium mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen beschossen. In der Nacht auf Dienstag habe Kiew eine Militäreinrichtung in der Grenzregion Brjansk mit sechs ballistischen Raketen angegriffen, hieß es am Dienstag in einer von staatlichen russischen Nachrichtenagenturen veröffentlichten Erklärung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Demnach wurden von den USA gelieferte Langstreckenraketen des Typs ATACMS eingesetzt.

Russland droht mit Vergeltung

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat eine "entsprechende" Antwort auf den ukrainischen Beschuss russischen Staatsgebiets mit ATACMS-Raketen angekündigt. "Wenn Raketen mit größerer Reichweite von der Ukraine aus in Richtung russisches Territorium eingesetzt werden, bedeutet dies, dass sie von US-Militärexperten bedient werden", sagte Lawrow am Dienstag. "Wir werden dies als eine neue Phase des westlichen Krieges gegen Russland betrachten und entsprechend reagieren." Es handle sich um ein "Zeichen" der Ukraine und ihrer westlichen Verbündeten, dass diese eine Eskalation suchten. Lawrow sagte außerdem in Richtung der westlichen Verbündeten der Ukraine, diese sollten die russische Nukleardoktrin "vollständig" lesen.

Russia's new nuclear doctrine means NATO missiles fired against our country could be deemed an attack by the bloc on Russia. Russia could retaliate with WMD against Kiev and key NATO facilities, wherever they're located. That means World War III. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 19, 2024

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew droht sogar bereits mit einem neuen Weltkrieg. „Russlands neue Nukleardoktrin bedeutet, dass von der NATO abgefeuerte Raketen gegen unser Land als Angriff des Bündnisses auf Russland angesehen werden könnten. Russland könnte mit Massenvernichtungswaffen gegen Kiew und zentrale NATO-Einrichtungen, egal wo sie sich befinden, reagieren“, so Putins Scharfmacher auf X. „Das würde den Dritten Weltkrieg bedeuten.“