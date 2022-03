Anna Sorokin verkauft jetzt Knast-Kunst

Fünf „Meisterwerke“ von Anna Sorokin wurden bereits bei einer Ausstellung in New York gezeigt.

Die falsche Millionärserbin Anna Sorokin (31), die in den USA im großen Stil Wirtschafts- und Society-Größen abzockte, hat einen Weg gefunden, wie sie aus dem Knast Geld machen kann. Anna Delvey, wie die Deutsch-Russin sich auch nennt, verkauft eigenhändig gezeichnete Bleistift-Sketche aus dem Gefängnis der US-Einwanderungsbehörde für 10.000 Dollar das Stück. Fünf ihrer „Meisterwerke“ wurden bereits bei einer bei einer „Free Anna Delvey“-Ausstellung an der Lower East Side gezeigt.

Solo-Show mit 20 Werken in New York

Laut New York Post soll es im April eine noch größere Ausstellung mit 20 Anna-Werken geben. „Anna will dazu nur Promis und VIPs einladen. Ihre Kunstwerke sind mehr als nur visuelle Elemente, es steckt hinter jedem auch eine Story. Und wer die Bilder sieht, weiß sofort, dass sie wirklich Talent hat", verriet Kunst-Vermittler Chris Martine der New Yorker Zeitung. Sorokin, die durch den Netflix-Hit "Inventing Anna" weltweit Bekanntheit erlangte, präsentiert ihre "Kunstwerke" auch auf Instagram.

Auf einem der Bilder, sitzt sie auf einer Couch und liest Zeitung. „New York Post hat mich zu 15 Jahren Knast verurteilt, mich in eine Lesbe verwandelt, mich an jemand verheiratet und mich dann deportiert. Unverschämt. Ich liebe sie!", ist daneben zu lesen.

„Schickt mir Bitcoin“, bittet Sorokin auf einem der Selbstporträts.

Einen prominenten Fan hat Anna bereits

Laut Bild ist der 28-jährige Noah Becker ein Fan und unterstützte die Ausstellung mit eigenen Werken. „Ich telefoniere mehrfach pro Woche mit Anna im Gefängnis“, sagte der Sohn von Boris Becker in einem US-Podcast.