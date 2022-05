Für Boris Becker gab es einen Promi-Bonus. Er durfte im Gefängnis gleich zwei Telefonate führen

Seit knapp einer Woche sitzt Tennislegende Boris Becker jetzt hinter Gittern. Ganz ohne seine Freundin Lilian und mit seltenem Kontakt zur Außenwelt. Am ersten Tag durfte er aber dennoch telefonieren. Für Becker gab es sogar einen Promi-Bonus, denn normalerweise wäre nur ein Telefonat erlaubt gewesen. Becker durfte jedoch gleich zwei geliebte Menschen anrufen. Erst sprach er mit der Frau an seiner Seite: Lilian de Carvalho Monteiro. Gleich danach stand ein Gespräch mit Mama Elvira an.

Beckers Mama hat Angst, ihn nie wieder zu sehen

Elvira ist bereits 86 Jahre alt. Sie fürchtet, dass sie ihren Sohn vielleicht gar nicht mehr vor ihrem Tod sehen kann. Sie habe nicht damit gerechnet, dass Boris tatsächlich ins Gefängnis muss.