''Big Bang Theory''-Penny ist Mama geworden

Nachdem die Erfolgs-Sitcom ''The Big Bang Theory'' so endete, dass Kaley Cuoco (37) in der Rolle der Penny, mit ihrer großen Liebe Leonard Hofstadter (gespielt von Johnny Galecki, 47) ein Kind erwartet, wird der Baby-Traum nun zur Realität.

Die hübsche TV-Blondine Kaley Cuoco (37) und ihr Lebensgefährte und "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey (40) sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Das verkündete die frisch-gebackene Mama vergangenen Samstag auf Instagram. Dazu veröffentlicht sie eine Fotoreihe mit Aufnahmen ihrer süßen Matilda Carmine Richie Pelphrey. Nicht zu verrät sie in den Kommentaren den genauen Geburtstag ihres Babys, den 30.März, auch widmet sie Matilda folgende Worte: „Du bist das neue Licht unseres Lebens! Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder. Danke an alle Ärzte, Krankenschwestern, an unsere Familie und Freunde, die uns in den letzten Tagen geholfen haben. Wir sind so gesegnet.“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kaley Cuoco (@kaleycuoco) Auch an ihren Partner Tom Pelphrey richtet Kaley Cuoco schöne Worte: „Ich habe nicht geglaubt, dass ich dich noch mehr lieben könnte. Aber so ist es.“