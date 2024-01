Biker-Gang verprügelt "Beverly Hills 90210"-Star

Der 59-jährige ''Beverly Hills 90210''-Star Ian Ziering wurde am Silvesterabend von einer Biker-Gang verprügelt.

Das Promi-Portal "TMZ" veröffentlichte ein Video, in dem man offenbar "Beverly Hills 90210"-Star Ian Ziering sieht. In dem Clip ist zu sehen, wie Ziering aus seinem Mercedes aussteigt und auf vorbeifahrenden Biker zuläuft. Anschließend kommt es zum Handgemenge, Ziering kassiert mehrere Schläge, wird festgehalten und umringt. Seine Tochter Mia (12) war bei dem Vorfall ebenso anwesend.

Wenig später meldete sich der US-Schauspieler via Instagram persönlich zu Wort. "Als ich im Stau feststeckte, wurde mein Auto von einem dieser Biker aggressiv angefahren, was zu einer beunruhigenden Konfrontation führte. Um den Schaden einzuschätzen, stieg ich aus meinem Auto", so Ziering. Das habe dann "leider zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt". Seine Tochter und er seien bei dem Zwischenfall jedoch unversehrt geblieben.