Anfang dieser Woche teilte Jennifer - die 25-jährige Tochter von Melinda und Bill Gates - eine Reihe von Fotos von einem Fest, das vor ihrer bevorstehenden Hochzeit mit ihrem Verlobten

Bill Gates kam zur Hochzeit seiner Tochter Jenniferin in New York City an. Jennifers Farm - auf der die Hochzeit angeblich stattfinden wird - wurde ihr von ihren Eltern nach ihrem Abschluss an der Stanford University geschenkt. Der Veranstaltungsort mit einer Fläche von 124 Hektar ist mit großen Pavillons mit raumhohen Glasfenstern ausgestattet und hat einen Wert von 16 Millionen US-Dollar.

Vor wenigen Wochen teilte Jennifer Gates eine Reihe von Fotos von einem Fest, wo ihrer bevorstehenden Hochzeit mit ihrem Verlobten Nayel Nassars gefeiert wurde. "Danke für diese unglaublich besondere Feier, schrieb Jennifer.